Mario Pergolini le prohibió la entrada a Lizardo Ponce en Vorterix para participar del programa de Santi Maratea

En medio de la cuarentena los influencers son seguidos y consultados por miles de fanáticos que disfrutan de sus historias y recomendaciones.

Este es el caso de Lizardo Ponce y Santi Maratea que se transformaron en una de las duplas más seguidas en el aislamiento.

El participante del Cantando, apenas comenzó la cuarentena obligatoria, realizó varios vivos en Instagram como Maratea y a sus fanáticos les encantó por lo que el éxito de los encuentros cada vez fue mayor.

Debido a la química entre ambos en las redes sociales, Maratea, que tiene un programa en Vorterix, invitó esta semana a Lizardo a su programa para que el joven lo acompañara al aire ante la ausencia de una compañera suya en la radio.

Enterado de la invitación de Ponce, Mario Pergolini puso el “grito en el cielo” y decidió bajarlo. La explicación que luego dio el ex CQC fue que los jóvenes ya cuentan con otros espacios para hacer sus contenidos además que no es lo que el conductor quiere para su radio.

Luego Lizardo en “LAM” (El Trece) explicó lo sucedido: “Un rato antes de empezar me bajaron. Lo escuché a Mario que dijo que Santi y yo tenemos otro lugar para hacer lo que hacemos, que es en las redes, que en Vorterix eso no va. Me hubiese encantado hacerlo. Claramente en un programa de radio no íbamos a hacer lo que hacemos en las redes, sino que íbamos a ir por el lado de la conducción. Yo soy periodista y estoy preparado para eso. De hecho lo hago todos los domingos en Vale”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Entiendo que es el dueño de la radio y es su decisión. Ojalá en algún momento cambie de opinión porque la dupla con Santi me divierte mucho y me gustaría estar. Ya lo estábamos armando, teníamos invitados, iba a estar bueno el programa. Somos dos personas responsables, más allá de las redes. Lo íbamos a hacer bien”, dijo y luego agregó: “Mario, un día dejame ir por lo menos”.

Luego en sus redes sociales el influencer aclaró que no estaba enojado por la situación: “Vamo a calmarno. Todo ok con Mario y entiendo perfectamente todo lo que dijo. Amo GP, a Santu y a Sofi. Algún día seguramente voy a estar con ellxs de nuevo ahí y sino será en otro lado! Todo ookkkkkkk! No bardo graxxxxx”.