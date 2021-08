Mario Baudry disparó fuerte contra Matías Morla tras sus declaraciones

Este domingo, Luis Novaresio recibió en su programa “Debo Decir” a Matías Morla, quién fuera abogado y administrador de Diego Maradona y que hoy representa a las hermanas del astro, quienes también asistieron al ciclo de América y criticaron a las hijas del Diez: “Ellas son muy irrespetuosas. Tanto a mí como a todos nos tratan mal”, declararon.

Por su parte, el letrado habló sobe las últimas horas de Diego: “Estaba muy mal, con una voz completamente rara que nunca escuché en mi vida. Fue un diálogo corto. Un mes antes tuve una charla y para Diego era complicado vivir en Argentina. Maradona miraba deporte y cuando miraba otro canal era “Diego dijo que…”, “Le apareció un hijo”, “Una ex”, “renunció a…””.

Marió Baudry tuvo la posibilidad de responder a todos los dichos del abogado. En una charla con Juan Eychegoyen en “Mitre Live”, Baudry arremetió: “Mintió mucho en cuanto a lo que dijo”, empezó diciendo la pareja de Verónica Ojeda sobre los dichos de Matías Morla.

Continuando por el mismo hilo, también acusó de mentirosas a Dalma, Gianinna y a Claudia Villafañe. Además, el abogado agregó: “Y estamos haciendo una presentación judicial porque él dijo que sabía hace un mes que Diego se iba a morir, a fin de que explique eso. Yo solo trabajo por la verdad que los responsables los busque la Justicia”, agregó.

Ojeda junto a Mario Baudry.

Dalma y Gianinna Maradona le respondieron a las hermanas de Diego

Las hijas del Diez no se callaron nada y les respondieron a sus tías en un vivo del que participaron más de 30 mil personas. Ana, Kity y Cali Maradona tildaron de irrespetuosas a las jóvenes y la respuesta no tardó en aparecer.

“Dicen que no las invité a mi casamiento y eso es mentira. Las llamé. De hecho una de ellas dijo que sí la invité y fui porque era fiestera... listo... nada más que decir”, reveló Dalma.

Claudia Villafañe junto a sus dos hijas, Dalma y Gianinna Maradona (Instagram).

“No hablen mal de sus tías porque son sus tías. Si ellas son irrespetuosas o hablan de esa manera, ustedes no tienen por qué hacerlo ni contestar cosas que no son. Nosotras tenemos que ir con la verdad”, declaró Claudia Villafañe apenas se unió al vivo.

“Sé que ustedes no son irrespetuosas porque las crié. Yo las vivo llamando a ellas todo el tiempo y jamás me atendieron el teléfono. Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria”, sentenció la ganadora de la primera edición de “Masterchef Celebrity”.