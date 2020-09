Marina Calabró se mostró molesta por la participación de Fede Bal en “Podemos Hablar”

Nuevamente Marina Calabró volvió a manifestarse en contra de la participación de Federico Bal en el primer programa de Andy Kusnetzoff luego de tener coronavirus.

El ciclo de Telefé volvió a estar al aire luego de la enfermedad del conductor y tuvo como invitados a Pampita, Karina Jelinek, Lizi Tagliani y Fede Bal.

Como la conductora de “Confrontados” (El Nueve), muchos opinaron en las redes sociales que fue un riesgo invitar al hijo de Carmen Barbieri a Telefé luego de pasar por un tratamiento oncológico.

“Recordemos que él viene de un tratamiento contra el cáncer, luchó contra la enfermedad, que logró sanarse, lo cual es un montón; pero pensaba en su sistema inmunológico. Cuando hay una patología de base dicen que el riesgo aumenta”, comentó la hermana de Ileana Calabró en su programa.

También Pampito comentó: “Sí, hay mucha polémica dentro de la productora incluso. El mensaje de alguien de la producción de PH fue ‘Fede Bal, de riesgo, hay un lío tremendo pero le pagan’. Están pagando a los invitados”.

Luego la conductora recordó que Bal también será parte de “MasterChef Famosos” en el canal de las pelotas y dijo: “Fede es parte de MasterChef Celebrity. O sea, está yendo a lo de Andy como parte de la promoción del programa. Pero, bueno, son dos equipos y son doble riesgo. Hacemos hincapié en Fede porque viene de un tratamiento que, en su momento, lo debilitó. Eso no quita que ahora esté espléndido”.

Para aclarar su postura Calabró finalizó diciendo: “Esto no es contra ninguna empresa, porque después se nos caen los tachos en la cabeza y llama la gente de Telefe. No nos llamen, pero lo que quiero decir es que entiendo que sea figura de Telefe. Si ya hay un riesgo que él toma como hombre adulto y dueño de su vida al hacer MasterChef, no hace falta que lo paseen después por todos los programas del canal”, dijo molesta y luego agregó: “Me parece a mí, pero obviamente él es un adulto responsable y decide él. Ni la empresa ni nadie más”, concluyó.