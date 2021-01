Marina Calabró no se quedó callada y “destruyó” a MasterChef Celebrity

Este miércoles y para sorpresa de muchos, Marina Calabró visitó el piso de “Intrusos” (América) como panelista invitada y opinó del programa “MasterChef Celebrity” (Telefé) del cual participó su hermana y fue eliminada al cocinar pato.

La periodista había dicho a Paparazzi: “Lo amo a Santi (Del Moro), es un programón, pero a mí me gusta la tele en vivo. Por eso pongo el Cantando”.

Ahora en el programa de América volvió a hablar del ciclo y dijo: “Vengo contrariada con ese certamen. Desde el pato de Iliana... A mí me sonaba todo turbio, es un certamen que se presta mucho a la subjetividad, por no decir a la arbitrariedad, por no decir al guión”, comentó.

Luego agregó: “No se puede corregir, y que la gente no tenga ni voz, ni voto. Termina siendo una decisión de la producción y no del público. Mi problema es con el formato”, reflexionó.

En ese momento Rodrigo Lusich comentó que, para él, a la producción del reality de cocina le convenía que ganara Claudia Villafañe.

Luego Marina se refirió a la ex mujer de Diego Maradona y enumeró las cosas que no le gustaron del formato: “El mérito es aparte. Hizo los méritos para ganar, pero la proyección internacional que le dio el resultado, la victoria de Claudia, no se podría haber conseguido con ningún otro participante”, comentó.

Para finalizar, la periodista de “Lanata Sin filtro” lanzó una teoría sobre los eliminados: “A mí me dio la percepción de que este año empezaron a limpiar a los caros. Yo le dije a Iliana, hubieras arreglado menos guita y quizás llegabas más adelante”, concluyó polémica.