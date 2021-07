Marina Calabró disparó fuerte contra la presencia de Alejandro Fantino en Intratables: “Para eso hubieran bajado la persiana”

A principios de julio, Fabián Doman anunció su retiro de los medios de comunicación por lo que dejó la conducción del programa “Intratables” vacante y América TV no tardó en encontrar un reemplazo y Alejandro Fantino irrumpió en el prime time argentino.

Desde la llegada del santafesino, el ciclo cambió drásticamente y esto no pasó desapercibido ni para el público ni para Marina Calabró, que en el ciclo radial “Lanata Sin Filtro” expresó su malestar: “Si vamos a convertir a “Intratables” en “El Show de Fanta” o “A la mesa con Fanta” es otro programa. Para eso hubieran bajado la persiana”.

“Arrancó con el clásico debate, pero reducido a su mínima expresión, con cuatro panelistas; después ellos ya no estuvieron más en pantalla y Fantino arrancó con un disparador documental, hicieron una ‘Radiografía Intratable del Che Guevara’ y la pregunta rectora era ‘¿De qué lado estaría hoy el Che Guevara en el conflicto de Cuba?’. Y después vino la gran novedad que fue ‘A la Carta con Fantino’, comió con entrevistados... En tanto que al final hizo un mano a mano con Jorge Asís y se pasó veintidós minutos...”, observó una muy crítica Calabró.

Lo cierto es que la hija del capocómico no se mostró para nada en sintonía con el show y rogó por la vuelta del anterior formato: “Yo soy una defensora del formato clásico de Intratables, me parece que es el gran debate de la TV y que hay que buscarle, dentro de esa lógica, un aggiornamiento o impronta propia”, sentenció. Además, Marina remarcó que esta reforma no está rindiendo como se esperaba: “Midió 1,9 y por ese número arruinar el programa que continuaba, es medio un mensaje de “no me importa nada”.

Por su parte, el conductor se mostró muy entusiasmado por participar en la noche de América: “No se le puede decir que no a un prime time porque un conductor sueña con eso. Es como jugar en la Bombonera o en el Maracaná”.