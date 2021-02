Mariela Fernández habló de la polémica puesta en escena con Elio Rossi que se viralizó en las redes

El programa de C5N “Argentina en Vivo” se caracteriza por la información actualizada de la mano de sus conductores, Mariela Fernández y el periodista deportivo Elio Rossi.

El estilo divertido que los profesionales aportan al ciclo hace que tenga una identidad propia y, en algunos casos, hasta cuestionada.

Tanto Fernández como Rossi a veces se atreven a parodiar situaciones y, hace algunos días, los periodistas fueron protagonistas de una escena muy comentada en las redes sociales.

Se trató de explicar una jugada que realizó el defensor de River en el partido contra Palmeiras, por la cual fue expulsado y su equipo pagó con un gol.

“Es insólito lo que ocurre de nuevo anoche. Lo vuelven a girar con la cola. Es un error conceptual de un futbolista, de un dos. No te pueden girar con la cola”, Dijo Rossi sobre la falla del jugador millonario. “El delantero, si es más grandote que vos, no lo podes apoyar. Porque te gira con la cola”, insistió el periodista.

Mariela un poco desorientada le pidió a su compañero que le explicara más gráficamente y fue ahí cuando comenzaron a recrear la jugada. Entre risas y chistes de doble sentido la audiencia se sorprendió, una vez más, por las ocurrencias de los conductores.

Entrevistada por Moskita Muerta, Mariela Fernández se refirió a lo ocurrido con su compañero y dijo: “Yo lo re disfruté. Con Elio Rossi expliqué cómo un nueve se saca de encima a un defensor. Pero sí, hubo mucho doble sentido. Si me guío por el lado estricto de la noticia, yo conté cómo desmarqué y convertí un gol. En la cabeza de la gente se empieza a jugar un juego diferente y ahí se despertó la polémica”, recordó divertida.

Consultada sobre si sintió acoso en el “juego” televisivo, Fernández dijo: “¿Cómo me va a acosar cuando yo en un momento de ese juego, le digo ´cómo quisiera que seas mi atacante’?”.

“Si yo me hubiera sentido incómoda o atacada, ¿hubiera hecho ese comentario? Yo lo dejé a libre interpretación, fijate que no salí ni aclarar ni a decir nada porque lo viví con mucha naturalidad, me reí”, finalizó.