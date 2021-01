Mariano Martínez habló de su escandalosa separación con Lali: “No nos fue bien como pareja”

Mariano Martínez habló de su mediático rompimiento con Lali Esposito. Aunque han pasado años desde aquel fugaz pero intenso romance, el actor se refirió a su relación con la cantante que lo dejó muy mal parado.

Todo empezó cuando las dos figuras protagonizan la exitosa novela Esperanza Mía donde el galán interpretaba a un cura. Tras mantenerlo en secreto los tortolitos blanquearon la pareja pero meses después terminó y no de la mejor manera.

En medio de los rumores, que hablaban de un supuesto celo profesional por parte del actor, se filtró un audio donde Martínez se refería a la cantante de una manera poco elegante.

“Ahí leí un poco, no te podés enganchar. Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba”, expresó en aquel momento.

Sin embargo, anoche el actor volvió a hablar del tema y puso paños fríos sobre el asunto.

Sobre el audio, Martínez lo comparó con una pelea que podría tener cualquier pareja. “Son cosas que suceden cuando te peleás con alguien, estás enojado y la otra persona también. Los fans toman partido pero se dijeron cosas de los dos lados que no estuvieron bien. No creo que ninguno piense todo lo que dijo. No nos fue bien como pareja pero eso no quiere decir que seamos malas personas”, señaló en el ciclo televisivo Los Mammones.