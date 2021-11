¿Mariano Martínez está en pareja? Aseguran que está muy cerca de una ex participante de “Combate”

Mariano Martínez fue varias veces relacionado a mujeres durante el 2021. El actor, amante de las redes sociales quedó en medio de rumores de relación con Luciana Salazar luego de haber sido vistos en Miami.

Ahora, el ex de Camila Cavallo está cerca de otra rubia de quien muchos dicen está completamente enamorado. Según el portal Ciudad y el programa de Carmen Barbieri, la joven en cuestión se llama Lourdes Puppi y es ex participante de “Combate”.

Consultada por el medio sobre su relación con el mediático, la rubia expresó: “Nos vimos varias veces, pero no estoy de novia con nadie”.

Luego aparecieron algunas fotos de la pareja pero nuevamente la mujer negó un vínculo amoroso con Martínez: “Salimos juntos del boliche. Mariano con su manager, y yo con mi amiga. Nos saludamos afuera, y después cada uno se fue a su casa”, expresó.

En “Intrusos” (América) fueron por más y aseguraron que la rubia pasó la noche en la casa de Mariano y con el paso de los días, la pareja habría puesto punto final al fugaz romance.

“No quiero generarle incomodidad a Mariano. Me pareció raro que salga todo esto ahora. No quiero que hablen cosas que no son”, cerró Lourdes Puppi.