Mariana Nannis retrucó y respondió a las declaraciones de Claudio Paul Caniggia: “Todavía estoy casada”

La pelea entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sumó un nuevo capítulo. El exjugador salió a hablar por primera vez y no solo atacó a su ex sino también a su hijo, Alex Caniggia, al decir que “desvaría” y que esa es una enfermedad “genética que heredó de su madre”. Ante estas palabras, la mediática optó por dar declaraciones en Polémica en el bar.

Alexander reclamó públicamente en el programa que conduce Mariano Iúdica que su padre le entregue a su madre lo que le corresponde por el tiempo que estuvieron casados. Y Nannis adhirió al pedido de su hijo por lo que decidió llamar al programa de forma inesperada.

Los Caniggia, Alex y Claudio, cuando todavía mantenían intacto su vínculo. (Foto web). Foto web

“La justicia sabe que tiene plata a nombre de él todo lo tiene la Justicia, los maltratos, los golpes, ejerció todas las violencias conmigo. ¿Todavía están dudando si me golpeó o no me golpeó? Me cagaba a palos, me cogía cuando no quería”, dijo sin reparos la mediática .

En ese momento Mariano Iúdica se mostró incómodo por las declaraciones de Nannis delante de su hijo Alex, pero él intentó llevarle tranquilidad al conductor y con cara de dolor dijo: “Yo ya sé todo, quedate tranquilo. Estoy curado de espanto”.

Claudio Paul Caniggia\u002E (Foto: Web)

“Acá no hay pelea, yo estoy reclamando lo que me corresponde. Estuve 33 años cuidando a mis hijos, y no me dejaban trabajar y encima me cagaban a palos”, expresó con claro enojo.

“A nadie le importa si el tipo se enamoró o no se enamoró. Vos te podés enamorar de quien quieras, pero primero tenés que cerrar la etapa de tu matrimonio, y darle la mitad de 33 años. Una locura. El tipo no me da un peso”, declaró acerca de lo que le debe su exmarido.

Y agregó: “Necesito que la Justicia haga justicia: todos los contratos y los golpes están en la Justicia. Yo todavía estoy casada con ese sujeto”, comentó en referencia al ex futbolista.