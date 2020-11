Mariana Nannis destrozó a la novia de su ex en las redes y Ana Rosenfeld la justificó

Esta semana Ana Rosenfeld debutó como panelista invitada en “LAM” (El Trece) y entre varios temas de actualidad la letrada se refirió a la lucha de intereses que existe entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia luego de su separación y en pleno proceso de divorcio.

Por estos días la madre de Charlotte Caniggia realizó una serie de posteos en Instagram donde, sin mencionar a nadie escribió: “Lo que te voy a decir te va a alterar y no creo que lo puedas superar todas tus cirugías no se pueden enumerar pero lamento que la nuez no te la puedas operar”.

Evidentemente la indirecta era para la actual novia de su ex, Sofía Bonelli quien se mostró indignada con la mediática y estaría analizando denunciar a Nannis ante el INADI por sus declaraciones en relación a la sexualidad.

“Es un mamarracho. Tira cualquiera para que lo levanten y me tiren mierda a mí”, comenzó diciendo la morocha y agregó: “Tengo entendido que Claudio va a pedir una pericia psiquiátrica porque ya estamos un poco hartos de que tire cualquier pelotudez”, dijo Sofía en diálogo con “Nosotros a la mañana” (El Trece).

Consultada Ana Rosenfeld por la situación de la ex de Claudio Caniggia la panelista de turno opinó que Mariana no tendría problema en presentarse a una pericia y agregó “Lo fundamental es que ella resiste una pericia psicológica o psiquiátrica perfectamente. Cualquier divorcio te trae un desequilibrio emocional. Todo lo que ella dice lo dice un poco desordenado porque obviamente está muy enojada porque no está recibiendo lo que le corresponde”, concluyó la abogada.