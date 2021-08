Mariana Lestelle, durísima contra los participantes de La academia: “La pandemia no terminó”

Son muchos los expertos en salud que desde que empezó la pandemia se encargan de informar, educar y crear conciencia a través de los medios de comunicación para evitar el aumento de contagios de Covid-19. La doctora Mariana Lestelle es una de las tantas que no solo participa en distintos programas de televisión, sino que está muy presente en las redes sociales.

Y así como acompañó a muchos famosos que transitaron el virus, como la familia Latorre, también se mostró muy crítica con quienes son irresponsables en este contexto tan complejo para la sociedad. Por eso, al ver las fotos de Flor Vigna, Jimena Barón, Facundo Mazzei, Julieta Nair Calvo, Lizardo Ponce y Candela Ruggeri en una fiesta al aire libre pero amontonados, decidió hacer un fuerte descargo.

“La Pandemia no terminó. Todos lo que veo en la foto tienen un trabajo que no están cuidando, no están cuidando a sus compañeros”, empezó, en referencia a la participación de dichos famosos en ShowMatch: La academia.

Y agregó, con contundencia: “Ya dije mil veces que lo del Presidente está mal. Rendirá cuentas a la justicia. Pero esto también lo está”. Antes las repercusiones, a favor y en contra, que tuvo su posteo, la especialista amplió su punto de vista. “Que alguien no sea ejemplar, no te exime a vos de serlo. Critiquemos la falta de ejemplaridad, sobre todo de mandatarios, pero no dejemos nuestra responsabilidad de lado”, concluyó.