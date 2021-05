Mariana Fabbiani retruca a los entredichos de Juana Viale en cuanto al parecido de sus programas

La pionera de los almuerzos televisados sin duda es Mirtha Legrand. Sin embargo, desde que su nieta Juana Viale tomó las riendas del programa, también se luce en la noche del sábado y los mediodías del domingo en la pantalla de eltrece.

Ahora el canal sumó el programa de Mariana Fabbiani y aparecieron tensiones. La conductora de “Lo de Mariana”, realiza un magazine que se emite los mediodías de lunes a viernes y donde repasa la actualidad con diferentes invitados, sentados a la mesa y comiendo.

Junto a todo el equipo de "Lo de Mariana".

“Cada uno es libre de crear y también es libre de copiar. El formato de Mirtha es uno que existe hace cincuenta y tres años. Es algo que por ahí le propusieron a Mariana desde parte del canal o de la productora pero es una copia. Al pan, pan y al vino, vino”, sentenció Juana.

Ahora, bastante picante, fue Mariana Fabbiani quien publicó en su Instagram una fotografía donde se la ve elegantemente vestida y posando en su nueva escengrafía. Pero lo que más llamó la atención fue la describió que colocó junto a la publación. “Re Mirha. #Ahre”.

La publicación no pasó desaparecibida y hasta entre sus seguidores hubo un entrecruce de pareceres al respeto.

Mientras una de las seguidores escribió: “No. Un intento de copia y bastante malo. Volvé a tu formato de siempre, te están usando. No hay química en este programa”, otra también afirmó: “Nada que ver Mariana es Mariana, no hablen c bocas de ganso x q América se la pasa denigrando a canal trece x que no se fijan que iliana Calabro tiene todos los días un programa de almuerzo y es el mismo canal que trabaja marcela tiner”.