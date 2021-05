Mariana Diarco le dio una filosa respuesta al Dipy Álvarez tras tratarla de mala madre por su nuevo romance

El conflicto inició ayer, cuando el Dipy Álvarez dio por Twitter un largo mensaje refiriéndose a quien hoy es su ex pareja: “Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero Con mi hijo no”, decía al final del largo mensaje, en donde dejaba mal parada a Mariana Diarco en cuestión de desempeño maternal con Valentino, de siete años.

Pero la conductora de Crónica TV no se quedó atrás y con pocas palabras le dio un párate a su ex pareja: “Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas”, comenzó defendiéndose.

Al final, apuntó con un picante comentario que deja abierta una nueva pregunta para el cantante: “Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa”.

Diarco le contestó por las redes. Infobae

Las palabras para el Dipy y la defensa a Gastón Pauls

A pesar de que parecía asunto terminado, ella volvió a referirse a través de Instagram. Tenía algo más que decir sobre el exabrupto en Twitter del Dipy, al que consideraba “Innecesario... Chungo”. “Punto numero uno: no estoy con (Gastón) Pauls. Es un buen compañero de trabajo. Lo admiro. Y le mando un beso enorme. Le pido disculpas aunque no haya sido yo la que dijo lo que dijo”, quiso explicar.

Luego dio a entender que en este momento solo busca algo de paz: “Quiero llevarme bien como hasta ahora, como hasta ayer”, dijo sobre su ex pareja, con quien terminó hace más de un año.

Sobre su vida amorosa, dio sus tantos cuando fue consultada en Intrusos y se refirió a su compañero: “Ojalá el día de mañana encuentre a alguien para compartir mi vida. Gastón es un lindo chico, y esto lo digo de verdad, me parece que tiene uno de los mejores programas que hay en televisión. Para cualquier persona que haya pasado por una adicción o un familiar, es un programa que está muy bien enfocado”.

Su rutina, parece, no le deja tampoco mucho tiempo: “Trabajo de ocho a diez horas por día. Cuando no estoy trabajando tengo un nene de cuatro años. Es muy chico y demanda mucha energía. Y después duermo, tengo cero vida amorosa”.