Marian Farjat, una ex Gran Hermano, está en su peor momento y acudió a las redes para hacer un desesperado pedido

Marian Farjat está viviendo momentos de angustia tras la desaparición de dos de sus perros y acudió a las redes sociales para descargarse y pedir ayuda para encontrarlos. La ex Gran hermano hace días que busca a los animales, que son parte de su familia, pero no sabe nada de ellos.

La influencer contó que los dos perros, de raza bulldog francés, son macho y hembra. Los cachorros son hermanitos y desaparecieron el sábado del country en el que viven y con su hermana no dejan de buscarlos.

La mediática tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y decidió hacer uso de las redes para ver si así logra hallar a sus mascotas, a quienes ella y su hermana extrañan mucho.

“Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos, son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos”, comenzó diciendo Marian.

Marian Farjat, triste por sus perritos.

Y explicó: “Se ven desde la cámara de mi casa cómo se escapan mis perros. Hicimos la denuncia policial. Y nadie los vio”.

“Estamos desesperadas con mi hermana porque ya pasaron dos días y no puede ser que en el country no haya registros, en las cámaras nadie vio, no hay registros de dónde están los perros”, comentó con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Además, compartió una historia en la que se la ve muy angustiada y llorando por la pérdida de sus perritos, fieles compañeros de la ex Gran Hermano, quien se hizo famosa no solo por estar en la casa, sino también porque tuvo una fogosa relación con Brian Lanzelotta.

Tanto ella como el cantante de cumbia, que el año pasado participó del Cantando 2020, fueron figuras en esa edición del reality. Entre otras cosas, el motivo fue que se animaron a mantener relaciones sexuales frente a cámara, sin importarles lo que pudieran pensar fuera de la casa más famosa del país.