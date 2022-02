Polémica declaración de María Rosa Fugazot tras la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés: “A ese muchacho le destruyeron la vida”

María Rosa Fugazot expresó, contundente, una fuerte frase sobre el caso Thelma Fardín-Juan Darthés, luego de que la Justicia de Brasil anulara el juicio contra el actor, acusado de abuso sexual por la actriz, según Ciudad Magazine.

“A ese muchacho le destruyeron la vida”, dijo Fugazot, en nota que realizó para “Intrusos”, destacando una vez más su cercanía con Darthés, a quien defendió tras la grave acusación de Fardín.

Thelma Fardin

La actriz fue interpelada por el periodista Gonzalo Vázquez, quien se refirió a que la Justicia de Brasil dijo que no tenía jurisdicción por el tema de Juan Darthés. Al respecto, María Rosa contestó: “Cuando lo defendí a Juan lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él. De cualquier manera, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas”.

María Rosa Fugazot

El comunicador fue más allá y le preguntó qué le generaba hoy Juan y Fugazot destacó: “A mí me da dolor. Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron la vida”.