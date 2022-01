María Fernanda Callejón, un fuego jugando al borde de la pileta con una bikini floreada

La ola de calor pasó rápido y la temperatura bajó un montón, las lluvias hicieron estragos pero apenas salió el sol, María Fernanda Callejón se encargó de hacer subir la temperatura en las redes sociales con sus videos de Instagram filmados al borde de su pileta.

Si uno recorre la cuenta pública de la actriz la ve a ella con poses y looks que confirman su sensualidad nata, sus curvas naturales y su amor más grande, su hija Giovanna. Pero en las últimas historias dejó de lado a la pequeña y se mostró a ella en primer plano y a su nueva malla sexy y colorida.

La Callejón luce una bikini colaless negra que combina con un corpiño cargado de color y flores. Le queda fabulosa y para completar el look sumó unos anteojos de sol bien grandes y un sombrero estilo cowgirl en color negro.

María Fernanda Callejón se confesó: “Tuve sexo con Ricardo Fort y la pasé súper”

Fue a mediados del 2021 que se generó polémica por la serie sobre la vida de Ricardo Fort que quiere realizar la familia; varias de sus ex parejas dijeron que no aparecerían y al respecto habló María Fernanda Callejón en “Los ángeles de la mañana”.

“Por respeto a que él no está, tengo que ir con la verdad”, dijo la actriz, a lo que luego confesó que tuvo sexo con el chocolatero.

Según reveló frente a las cámaras, el encuentro íntimo tuvo lugar cuando Fort aún no había llegado a los medios. En los ´90 se conocieron en un gimnasio y entrenaban con el mismo profesor. El fogoso encuentro lo tuvieron entre 1999 y el 2000, cuando ella estaba separada de Guillermo Coppola.

“Después de un año de esa comida, jugando, me llevó a casa, dejó el auto, se tiró en el sillón y le dije una palabra que se utiliza mucho en la jerga privada. Y me dijo ‘¿Ah, sí?’ Yo estaba batiendo un café, se me acercó, me empezó a chapar y tuvimos sexo. ¿Cuál es? La pasé súper. Un amor”, relató Callejón.

“Fuimos amigos muchos años”, dijo la actriz a que Ángel de Brito agregó: “Nunca fingiste ser novia de Fort...”. De inmediato ella contestó: “No, jamás”.