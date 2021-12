María Eugenia Ritó reveló que venderá sus fotos sin censura en un sitio para adultos

María Eugenia Ritó es una de las vedettes argentinas más populares, sensuales y recordadas; si bien ya no está brillando en las tablas con las plumas y concheros, en sus redes sociales se muestra más hermosa y al natural que nunca.

Es por este motivo que después de meditarlo tanto y considerando que no cuenta con un trabajo estable, este martes reveló que se abrirá su propia cuenta de OnlyFans para publicar sus fotos sin censura: “Voy a llamar a un amigo para que me asesore. ¿Quién me paga las cuentas? Nadie. Tengo que vivir”, reveló Ritó en el programa radial Soy tan biutiful.

Además de esta sorprendente novedad, la mediática señaló que Ángel De Brito le preguntó si quería reemplazar a Yanina Latorre cuando la angelita se tome sus próximas vacaciones junto a su familia. No obstante, la vedette todavía no brinda una respuesta ya que asegura que se siente insegura y además aseguró: “quiero estar más flaca”.

La carrera artística de María Eugenia comenzó en 1995 y al aparecer en “Polémica en el bar” con Gerardo Sofovich se le abrieron miles de puertas. Sus curvas, looks sexy y miradas cautivantes la llevaron a triunfar en varios formatos y a enamorar a casi todo el país.

Siempre atrevida y sin pudor de mostrarse tal cual Dios la trajo al mundo, en 2009 protagonizó la portada de la revista Playboy y materializó así su sex appeal nato.

La rubia posó para Playboy

Por otra parte cabe destacar que OnlyFans es una plataforma que funciona con suscripción y surgió en 2016 en Londres, Reino Unido. En ella se puede encontrar toda clase de contenidos al cual los “fans” de los creadores acceden a través de una suma de dinero.

Aunque en la plataforma se puede compartir cualquier tipo de contenido es muy popular entre la industria del entretenimiento para adultos.