María Eugenia Ritó posó con lencería diminuta para que sus fans arrancaran el día bien arriba y lo logró

María Eugenia Ritó es una de las vedettes argentinas más populares, sensuales y recordadas; si bien ya no está brillando en las tablas con las plumas y concheros, en sus redes sociales se muestra más hermosa y al natural que nunca.

Su carrera artística comenzó en 1995 y al aparecer en “Polémica en el bar” con Gerardo Sofovich se le abrieron miles de puertas. Sus curvas, looks sexy y miradas cautivantes la llevaron a triunfar en varios formatos y a enamorar a casi todo el país.

Siempre atrevida y sin pudor de mostrarse tal cual Dios la trajo al mundo, en 2009 protagonizó la portada de la revista Playboy y materializó así su sex appeal nato.

María Eugenia Ritó habló de su nueva vida, lejos de las cámaras y los flashes

Y para confirmar esos años dorados de exposición mediática y fanáticos por doquier, la Ritó compartió una postal retro en su cuenta de Instagram con la que llamó la atención de todos.

Y es que aparece en una pose súper provocativa y con solo una bombacha diminuta roja con detalles dorados.

“Arrancamos la mitad de semana para ustedes así. Les mando muchos besos”, escribió la artista argentina que cuenta con 520 mil seguidores en las redes.

María Eugenia Ritó y una foto retro y súper sensual para desearle buen día a sus seguidores de Instagram

Cada vez que puede, María Eugenia Ritó trae al presente imágenes suyas de décadas pasadas. Siempre aparece como bomba sensual y sus fans se lo confirman con un montón de Me Gusta y comentarios halagadores.

Qué está haciendo ahora María Eugenia Ritó

María Eugenia Ritó sigue siendo, en la memoria colectiva, una de las vedettes más sensuales de los 90. Hoy, la bailarina está lejos de los medios pero su sueño es volver al mundo del espectáculo.

Sus adicciones la alejaron de los flashes y de los trabajos con grandes figuras pero ahora cumple al pie de la letra con su recuperación y todas sus energías están concentradas en vivir a pleno cada día.

Sobre la música de “Chicago”, María Eugenia Ritó se despacha contra Coki, Zaira, Zámolo y Riquelme.

La Ritó le dio una entrevista exclusiva al periodista Daniel Gómez Rinaldi por AM 540 y allí abrió su corazón sobre su nuevo presente: “No solamente me estoy ocupando de mi salud sino también de otras cuestiones mías, personales, trámites y demás. No es fácil vivir día a día, está complicadísimo”.

Sus palabras dieron pie para que le consultaran sobre su situación económica y ella confió: “Bajé mucho mi nivel de vida. A mí me ayuda mucho el foto y tenía una plata ahorrada. Sobreviviendo, así estoy”. María Eugenia tiene canjes gracias a sus redes sociales y trabaja promocionando distintos productos.

En las últimas horas, la vedette se mostró muy activa en el gimnasio y compartió en las historias de Instagram unos segundos de su entrenamiento en una caminadora eléctrica.

Ritó sigue vigente en las redes sociales. En Instagram tiene casi 500 mil seguidores. (Instagram).