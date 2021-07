María del Cerro, polémica, sorprendió con una publicación tras los rumores de infidelidad de Meme Bouquet

Por estos días, Mery del Cerro se encuentra lejos de su marido, ya que el DJ está varado en EE.UU ante las restricciones impuestas en el país por Covid-19. Meme Bouquet viajó el 26 de junio por contratos laborales y luego de finalizarlos tuvo que extender su estadía ante las imposiciones de nuestro país.

La pareja se mantiene continuamente en contacto ya que ella quedó en el país con las hijas de ambos. Por eso, Mery deja posteos en sus redes, donde indica que lo extrañan y le envía videos para que Meme pueda ver a sus hijas. Sin embargo, uno de estos videos generó más que ternura al momento en que el DJ lo subió a las redes.

En su cuenta de Instagram, Meme posteó un video con la leyenda: “Extrañandolas”, en dónde podía verse a su hija mayor bailando y la más pequeña llamándolo. El video fue rápidamente visto por sus seguidores y se llenó de comentarios, sin embargo uno causó la reacción inmediata de Meme.

En el comentario, una usuaria lo acusó de infidelidad: “Las extraño dice... se cansó de gorrearla. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las mujeres que dijeron que estuviste con ellas en Mar del Plata?”. Tras ello, el DJ borro la denuncia de la usuaria y eliminó la posibilidad de comentar su posteo.

El posteo del escándalo gentileza / Primicias Ya

Luego, Mery del Cerro hizo un posteo a través de stories y llamó la atención de sus más casi tres millones de seguidores. Si bien no se refirió directamente a las acusaciones y a Meme Bouquet, la publicación no pasó inadvertida dada la situación que rodea a la pareja. “Qué linda que es la vida, pero qué difícil por momentos. Que todo pasa por algo. Que lo que sucede conviene. Que no hay mal que por bien no venga. Que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido. Que me da placer y felicidad un día de sol. Que no hay nada más lindo que un abrazo fuerte a alguien que querés mucho”, posteó la modelo.

Por otra parte, en las últimas horas, Mery sorprendió con sus publicaciones en Instagram donde lució sexy y despojadad de ropa, seduciendo a sus seguidores con un conjunto de lencería transparente.