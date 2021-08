María Becerra contó cómo se tomó su comparación con Moni Argento

Días atrás, María Becerra fue tendencia en las redes sociales luego de presentar en vivo Mi debilidad, su nuevo tema, en sus redes sociales. Y aunque tiene muchos fanáticos que la apoyan, hubo quienes señalaron que la joven oriunda de Quilmes había cantado como Moni Argento, el personaje de Florencia Peña en Casados con hijos.

Y aunque dado su pasado, en el que sufrió mucho bullying y hasta dejó el colegio por los malos tratos que recibía, podría pensarse que estas críticas fueron muy hirientes para ella, la cantante aseguró que se lo tomó con mucho humor.

“La otra vuelta me estuvieron bardeando en Twitter, me decían que cantaba como Moni Argento. Me maté de risa, porque trabajo mucho mi autoestima, mi amor propio, entonces trato que no me afecte demasiado. Creo que esa seguridad me ayudó muchísimo. Hoy puedo lidiar con eso en vez de deprimirme una semana”, dijo en una entrevista con la revista Marie Claire y aseguró que con el tiempo aprendió a sobrellevar los comentarios negativos.

María Becerra y su carrera frustrada como actriz

Si bien el último año ganó una popularidad arrolladora dentro y fuera del país, durante mucho tiempo Becerra trabajó duro para saltar a la fama. Y su primer objetivo fue nada menos que sumarse a alguno de los proyectos de Cris Morena en la pantalla chica.

“Todos los días entraba a la web de Telefé, me anotaba en audiciones y me presentaba. Fue una etapa de mucha euforia a pesar de que no me seleccionaban”, contó. Pero al ver que no alcanzaba lo que tanto anhelaba, de una manera convencional, decidió canalizar su frustración abriendo su propio canal de YouTube, que la llevó a ser una estrella de la plataforma y luego, impulsó su carrera musical. Nada mal, ¿no?