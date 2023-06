María Angeliq posó con una bikini taparrabos, minifalda y tacos altísimos simulando ser una “Playboy”

María Angeliq es una de las cantantes estadounidenses más pegadas en el ambiente del rap y el perreo. Sin lugar a dudas tiene una forma de ser muy particular y no le teme a nada, esto lo demuestra cada día en sus redes sociales.

Conocida mundialmente por ser quien canta “Taxi” y “Perreito”, es una de las influencers más importantes además de destacarse en el mundo de la música. Cada vez que lanza nuevas canciones o videoclips, muestra muchísimo de su cuerpo y sabe lo que produce en los demás.

En su cuenta de Instagram, María reúne más de 1.9 millones de seguidores que revisan su vida constantemente para ver al instante los posteos que ella realiza. No hay día que ella no suba la temperatura de todos y esta vez lo hizo con una sesión de fotos muy particular.

Con una microbikini taparrabos, demostró el increíble cuerpo y curvas que mantiene siempre con mucho ejercicio físico en el gimnasio. Además, le sumó una minifalda de cuerina en color rosa para poder combinar con todo lo que muestra en el fondo de las fotos.

Sentada con su retaguardia bien atrás, tocando sus lolas y hasta tapándose con una revista, la cantante simuló tanta sensualidad que hasta podría ser parte de cualquier tapa de “Playboy”. En muy pocos minutos, la intérprete de “Perreito” sumó más de 115.000 likes y comentarios que demostraron todo lo que ella produjo con esta sesión.

Lola Índigo es fanática del agua y lo demuestra con las bikinis más reveladoras

Lola Índigo, hace pocas semanas que estrenó su disco “El dragón” y con el ha dejado en claro el nivel de sensualidad y provocación que puede lograr. Es que últimamente ha demostrado lo lejos que puede llegar tanto con imágenes en las redes sociales como con los atuendos que usa en sus videoclips.

En esta ocasión, en dos posteos que reunió en su cuenta de Instagram, Lola posó con sus mejores bikinis y también las más reveladoras. En una de ellas, modeló saliendo de la pileta con un micro corpiño negro que dejó ver sus lolas.

Además, en otro carrete de fotos la española posó enfrente de la cámara con todo su cuerpo expuesto y tapado únicamente con una bikini nude con detalle de piedras de mar.

