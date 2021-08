Marcelo Tinelli y Hernán Piquín tienen una mala relación y se conocieron los motivos: “No se entienden”

La pantalla no miente y las malas caras son más que evidentes cada noche en “ShowMatch: La Academia” (El Trece) entre Marcelo Tinelli y Hernán Piquín.

El conductor y jurado deben intentar olvidar sus diferencias mientras dure el “gran show” de baile y personajes, pero fue Ángel de Brito, también parte del equipo evaluador de los participantes quien dio más detalles de esta complicada relación.

El fastidio de Marcelo Tinelli se hizo más evidente en estos últimos días cuando Piquín manifestó lo que pensaba con respecto a los reemplazos de algunos famosos que no se quisieron exponer en el ritmo del caño.

Redes de Ángel de Brito Ángel de Brito

“Es difícil para nosotros puntuar a gente que viene de reemplazo”, comenzó diciendo el bailarín y Tinelli exclamó: “Algo aceptado por la producción. Fue algo aceptado. Lo quiero decir porque si no parece que ustedes están en un canal y nosotros en otro. Es una situación aceptada por la producción porque entendieron las razones y las limitaciones que tienen en el elenco”, dijo Tinelli y agregó: “Porque si no parece que no se pueden los reemplazos. Sí, se pueden porque si no no se pueden llegar a terminar con todas las coreografías en cinco días. Hay que armar un programa de televisión también chicos”, concluyó molesto el padre de Cande Tinelli.

A través de sus redes sociales, de Brito blanqueó la situación ante una pregunta de un seguidor que expresó: “¿Por qué Tinelli no se banca a Piquín?”.

Sin demasiados rodeos, el conductor de “LAM” (El Trece) dijo: “No se entienden”, cerró contundente dejando en claro la situación tensa que se vive en el reality de talentos que no logra repuntar en audiencia.