Marcelo Tinelli se refirió al escándalo sexual en Diputados con un curioso mensaje en Twitter

Este jueves 24 de septiembre se recordará como el día de “El escándalo en el Congreso”. Es que mientras se debatía en la Cámara de Diputados la renegociación de la situación de los jubilados, el legislador salteño Juan Emilio Ameri fue sorprendido en vivo realizando “actos impúdicos” con su esposa sentada en sus faldas y posteriormente sancionado.

El video circulo por las redes y Marcelo Tinelli fue uno de los que reacción ante el hecho, pero su gesto 2.0 fue ampliamente criticado.

En la sesión virtual, se ve al legislador del Frente de Todos tocar y besar los senos de la mujer que tiene sobre sus faldas. Inmediatamente después el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que Ameri iba a ser suspendido aplicando el artículo 188 del reglamento.

Además, dispuso la conformación de una comisión que tenga cinco integrantes, elegidos por los diferentes bloques de la Cámara de Diputados para que “determine la sanción” que se le aplicará al legislador. “Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, sostuvo Massa, visiblemente molesto y en tono firme, frente a los pocos diputados que estaban en el recinto.

Automáticamente las redes se llevaron de mensajes sobre el tema y diversos comentarios al respecto. #VerguenzaNacional se convirtió en TT en referencia a la situación. Uno de ellos fue el de Marcelo Tinelli, quien tuvo una particular reacción frente al hecho que no le perdonaron. “Jajajajajajajajajaja”, exclamó el conductor y productor junto al video del momento del escándalo sexual definido como pornozoom.

Su gesto virtual generó una oleada de comentarios negativos y preguntándole de qué se reía, a la vez que le consultaban cómo estaba “lo de la mesa del hambre”, recordando que integra -junto a referentes de disciplinas variadas- el Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

Por su parte, Ameri habló con Radio con Vos después del hecho y dio su explicación. “Estamos muy mal con mi pareja. Estamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En el todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet”, dijo.

“Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le dio un beso en las tetas. Eso es todo”, explicó con una soltura sorprendente.

La comisión que tratará el caso deberá decidir si la sanción es temporario o incluso llegar al desafuero del legislador.