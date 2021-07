Marcelo Tinelli reveló que Ángela Leiva se escribe con un productor de Showmatch y le pidió que le cante

Ángela Leiva bailó este miércoles en La Academia, pero en la previa Marcelo Tinelli reveló que se escribe con un productor del programa y le pidió que le dedique una canción. Tal y como empezó el romance de Peter Alfonso y Paula Chaves, el conductor les vio futuro y puso fichas en la pareja de la cantante con uno de sus trabajadores.

A la cantante la habían vinculado con Esteban Lamothe, pero ambos se encargaron de negarlo, ya que el actor está en pareja. Incluso, le llevaron al estudio una gigantografía del artista, pero contaron que Ángela tiene un nuevo candidato.

La primera en revelar el posible romance fue Lourdes Sánchez en La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), donde contó que Ángela se escribe con el productor de La Academia, Francisco Caivano. Con ese dato, Tinelli los encaró y él mismo confirmó que se escriben al leer los mensajes desde el celular del trabajador.

Luego de revisar el teléfono de Caivano, y de revisar el chat, Marcelo Tinelli le pidió a la cantante que le dedique un tema a su productor. “Le puedo cantar una canción… ¡Le he cantado a cada uno, cómo no le voy a cantar a Fran! Es muy buen compañero, aunque no lo conozco mucho”, dijo Ángela.

La artista eligió interpretar “Pero me acuerdo de tí” de Christina Aguilera y dejó sin palabras al joven, quien admitió que ella le atrae. Luego, cerraron con un emotivo abrazo, en el que se notó el nerviosismo del trabajador.