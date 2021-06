Marcelo Tinelli pagó una apuesta a Iván Zamorano y casi vomita al comer alimento para perros

Marcelo Tinelli es un gran fanático del fútbol y siempre que tiene oportunidad lo demuestra, ya sea en su rol como presidente del club San Lorenzo o por ser un hombre de peso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta vez sorprendió al publicar un video comiendo comida para perros, tras perder una apuesta con el ex futbolista chileno Iván Zamorano.

El animador apostó con el exjugador, en el marco de la Copa América, antes de jugarse el partido entre entre Argentina y Chile, que finalizó 1-1, con goles de Messi por un lado y Vargas por el otro.

Según lo acordado, si Argentina ganaba, Zamorano debía tatuarse la cara de Tinelli en la espalda. Pero si el conjunto chileno salía victorioso, el expresidente del Ciclón debía comer alimento de perro. “Bam Bam... Argentina - Chile. Si gana Argentina, ¿te tatuás mi cara en tu espalda? ¿Aceptás el desafío?”, lo apuró Marcelo. “Claro Marcelo que acepto, ¡por supuesto! Y escuchame, si gana Chile tienes que comerte la comida de tus perros ¿aceptas?”, contestó desafiante Iván.

Una vez finalizado el encuentro, el oriundo de Bolivar tuvo que cumplir su parte: “Sí, me la recontra banco. Desafío aceptado y te doy el empate, de lo bueno que soy”, le dijo. Pero al probar algunos bocados del alimento canino, Tinelli la pasó muy mal: “Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco, Bam Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto”. Finalmente, el conductor de La Academia cerró divertido: “Bam Bam, desafío cumplido, hermano. Me tenés que dar la revancha”.

Este reto no se dio porque si, sino que fue una campaña para promocionar la plataforma de videos y contenido, “Kwai”. En esta nueva red social, el conductor tiene apenas 30 mil seguidores, cifra muchísimo menor si comparamos a los más de 10 millones que el animador tiene en Twitter y los más de 8 millones en Instagram.