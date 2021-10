Marcelo Tinelli no perdona a Adrián Suar por mover su programa a la medianoche

Luego de varias postergaciones en el 2020, el programa de Marcelo Tinelli, abrió las noches del Trece y desde las 21 horas el conductor volvió a apostar por un formato que funcionó durante años.

A pocos días de octubre y luego de varios cambios e inconvenientes, el ciclo de baile arranca a las 23.15 pero sin lograr una suba en el rating que siempre jugó en contra en el formato del “cabezón”.

Por si esto fuera poco, el padre de Cande Tinelli debió “luchar” contra las megaproducciones de ViacomCBS, y adaptarse a ciclos exitosos en el canal de las pelotas.

Con sus comienzos en 2005 y con más de 30 años de éxito ininterrumpido, “Showmatch”, la trayectoria y el reconocimiento adquirido no sirvieron de garantía frente a un público quizás cansado de las peleas y los escándalos mediáticos.

Tinelli Se quiere hacer el gracioso al punto de incomodar a su mujer por un punto de rating.

Ni Guillermina lo aguanta a Marcelo.#ShowmatchLaAcademia — Andi Monarca 👑 (@andimonarca) September 29, 2021

Actualmente y por los márgenes usuales de la transmisión, “Showmatch: La Academia” podría empezar cerca de las 23.30, compitiendo con el segundo tramo de “Bake Off” en Telefe. Y los números tampoco acompañaron porque en el nuevo y último horario, Tinelli midió 7.7 puntos de rating promedio, mientras que el reality de pastelería logró 14.5, detalló un informe de la revista Noticias.

Con muchos fracasos y pocos aciertos, la competencia ahora, además del baile y el talento tendrá un extra de conocimientos que los bailarines deberán responder para poder pasar a la siguiente ronda. Los niños, como ingrediente infaltable, se sumarán a alguna coreo y por supuesto, no faltarán los chismes, las peleas y las lágrimas de cocodrilo.

Más allá de las pruebas a fin de mejorar el producto, Marcelo Tinelli mantiene una interna con Adrián Suar, gerente de programación del Trece.

Redes de Marcelo Tinelli

Hace algunas semanas el ex de Griselda Siciliani comento: “No hay mal que por bien no venga, la vida te da una nueva oportunidad. A mí me pasó. Hay que darse un baño de humildad, escuchar, no echarle la culpa al otro”.

Como si no fuera poco, algunas de las estrellas que traían audiencia al ciclo se bajaron por variados temas y sumaron al conductor un nuevo dolor de cabeza. Es el caso de Flor Vigna quien se solidarizó con Facu Mazzei que se lesionó y decidieron dejar el certamen y Julieta Nair Calvo que dio un paso al costado por estar embarazada.

También la llegada de la tira de Polka, “La 1-5/18″, se sigue imponiendo sobre Showmatch y es mayor el peso de LaFlia por sostener el rating conseguido y sumar nuevas ideas.

Crecen los rumores de que Tinelli dejaría la televisión para hacerse cargo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), pero hasta el momento todo parece incierto.

Otras declaraciones de Adrián Suar sobre la realidad que le toca atravesar a Tinelli fueron: “Marcelo está atravesando un año difícil, pero es un luchador y va a morir luchando porque lo conozco”, comentó y luego agregó: “Es inamovible salvo que él lo decida, yo lo banco, lo veo bien, está peleando y le tengo particular respeto porque si sos boxeador en algún momento te tocan la mandíbula”.