Marcelo Tinelli le hizo un divertido reclamo virtual a Guillermina Valdés

Como en cualquier pareja, la relación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés pasó por varias etapas. Al principio fue muy mediática por lo sorpresiva que resultó su unión; luego pasó a ser más hermética; y en el último tiempo ambos se muestran más sueltos a la hora de contar lo que les pasa.

Sobre todo, desde que la empresaria se sumó al jurado de ShowMatch: La academia, donde aprovecha para hacerle pases de factura al conductor. Pero el “Cabezón” no se queda atrás. Y aprovechó un juego que propuso Guille en sus redes, en el que le pidió a sus seguidores que le dijeran “una verdad que nadie acepta” para hacerle un reclamo.

El reclamo virtual de Tinelli a Guillermina.

“Las mujeres son más desordenadas que los hombres”, escribió el conductor. Y lejos de dejarlo en el anonimato, Valdés le respondió y lo arrobó: “Basta, @marcelotinelli”. Evidentemente el orden del hogar es un tema de discusión para ellos y en más de una oportunidad él dijo ser muy estructurado.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se cruzaron en ShowMatch

En los últimos días, Marcelo y Guillermina protagonizaron un tenso cruce en la pista de ShowMatch. Todo comenzó cuando el conductor propuso que tres bailarinas de su staff compitieran para convertirse en la compañera de Agustín Barajas, el novio de Piquín. Pero la actriz no quiso participar de la votación.

“No pasa por querer o no. Se empaca y es como difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor”, se quejó el animador. Y agregó: “Por favor te lo pido. Los que evalúan son ustedes. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Quedo como un maltratador. Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques”.

Finalmente, la rubia accedió con su pedido pero sus expresiones dejaron en evidencia que no se sentía cómoda. Sin embargo, al día siguiente aclaró que se trataba de un juego y que entre ellos estaba todo bien.