Marcelo Tinelli fue jurado por primera vez y fulminó a Hernán Piquín: “Usted está para más”

Por primera vez en la historia de Showmatch, Marcelo Tinelli abandonó su lugar en el centro de la pista y ocupó el de jurado de La Academia. El conductor decidió sentarse con Pampita, Ángel de Brito, Guillermina Valdés y Lourdes Sánchez para evaluar la coreografía de Hernán Piquín.

Previo a que el bailarín haga su presentación, Tinelli anunció que ocuparía su lugar en el jurado: “Esto lo voy a calificar yo. De cinco para abajo, se van a marzo. Sino, pasan”. Y luego le hizo una picante advertencia al artista: “No cancheree. Me encanta juzgar. Me dan ganas de asesinarlo desde ya”.

Marcelo Tinelli fue jurado de showmatch y juzgó a Hernán Piquín.

Hernán Piquín bailó ‘Love of my life’ de Queen junto a dos de las bailarinas del staff del programa: Estefi Pais y “Juja” Pérez. Pero al terminar el adaggio, el bailarín se enfrentó a las críticas del conductor.

“La música me gustó, es conocida. Pensé que iba a ser diferente… pero estuvo bien. Las chicas estuvieron perfectas, excelentes”, dijo y provocó sorpresas pero también risas en el estudio de televisión.

“Lo que hizo Hernán me parece que está muy bien, pero hubiera esperado otra cosa porque siento que usted está para más. Es una vez en la pista, no está todos los días, pensé que iban a hacer algo digno de ganar el torneo”, sentenció el conductor.

Además, Marcelo observó que Piquín estuvo demasiado pendiente de estirar las puntas y no tanto de los trucos: “Quería más piruetas, lo vi mucho en tierra. No voló, y yo quiero que usted me haga volar”.

Pero el artista no se quedó atrás y quiso que Tinelli cambie de parecer por lo que hizo varias piruetas con saltos que dejaron a todos con la boca abierta. Pero pese a sus destrezas, el conductor le puso un cinco.

Aunque luego aclaró que fue todo un juego y lo felicitó por la demostración que hizo después de tanto tiempo: “La rompió bailando, más allá del chiste, tremendo el tema, todo”.