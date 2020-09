Marcelo Polino es pesimista sobre la temporada de verano y dijo que duda que se concrete

“Hay más ganas que chances de volver” comenzó diciendo Marcelo Polino a la posibilidad de que la temporada de teatros y espectáculos se haga en Mar del Plata.

El ex jurado del Bailando habló con DiarioShow y además de hablar de la situación de los artistas en plena pandemia, se refirió al show virtual que hará el 20 de septiembre junto a Enrique Pinti: “Voy a recorrer lo que está referido a la actualidad del show y cómo se están instalando en este mundo de cambios las figuras y personalidades. Además, haré un monólogo sobre el nuevo lenguaje que ha llegado en estos tiempos de emergencia sanitaria. Enrique se va a referir, por un lado, a cómo se podrían realizar los clásicos del teatro durante la pandemia y, por otra parte, con su acostumbrada filosa ironía, va a intentar analizar qué tenemos los argentinos en el cerebro”, cuenta Marcelo sobre el show que ser verá en Ticketek Live.

Hablando de la pandemia y cómo se volverá a los escenarios el conductor dijo: “Por el momento lo veo muy complicado. Me parece que no es algo cercano y me da la sensación de que hay muchas más ganas que posibilidades. La temporada de verano, al día de hoy, está difícil, sobre todo para un productor, que, entre otras cosas, debe alquilar diez casas para todo un elenco, contar con la estructura de escenografía y vestuario... es una inversión imponente. Además, ante el hecho de que pueda existir un solo caso de covid en una producción se debe cerrar el teatro durante quince días. Es una situación incómoda desde lo humano, lo práctico y lo comercial”.

También el ex Intrusos opinó del “Cantando por un Sueño” (El Trece) y dijo: “Siempre fui un fanático de los realities. Hay que tener en cuenta que a sus protagonistas les toca trabajar en el peor momento, justamente cuando no pueden contar con la presencia del público, un elemento fundamental para este tipo de certámenes. Entonces, no cabe la menor duda de que los participantes están haciendo un enorme esfuerzo con las posibilidades limitadas que tienen”, dijo.

En relación con el jurado confesó que “me toca las generales de la ley, ya que allí tengo a dos grandes amigas, dos hermanas del alma que son Nacha y Moria; en tanto, con Karina La Princesita compartimos el mismo día y mes de nacimiento, el 30 de enero, somos acuarianos y tenemos personalidades parecidas; por otra parte, Oscar Mediavilla es un conocedor a fondo del oficio y el universo de la canción”, finalizó.