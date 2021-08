Marcela Tinayre está de vacaciones en París pero cuida su bolsillo

Hace varios días que Marcela Tinayre instaló en el departamento familiar de París para pasar unas merecidas vacaciones, aunque cada tarde se asegura de estar presente en Las rubias, el ciclo que conduce en KZO, por videollamada.

Y más allá de que tiene un buen pasar económico, la hija de Mirtha Legrand se las ingenia para que cuidar su bolsillo durante su estadía en una de las ciudades más caras del mundo.

En una entrevista con Los ángeles de la mañana, la conductora contó cómo se maneja cada vez que se va de viaje. “¿Sos gastadora de vacaciones? ¿Salís a comprar ‘pilcha’?”, le preguntó Ángel De Brito. Y fiel a su estilo desfachatado, la mamá de Juana y Nacho Viale reveló un dato inesperado.

“No me tienta en este viaje comprar nada. Solo compro cosas para la casa, manteles, servilletas, cosas así para la casa, porque me gusta recibir amigos”, empezó. Y señalando las gafas de sol que tenía puestas, agregó: “Estos lentes divinos de Gucci me los compré en la playa por 5 euros... ¡truchos totales!”. Además explicó que no se compra los originales porque en otras ocasiones se los han robado.

Marcela Tinayre, una abuela preocupada

Durante el reportaje, Marcela se refirió al futuro de su nieta Ámbar -fruto del romance de Juana con Juan de Benedictis-, quien se mudará a Francia para estudiar en La Soborna, y no pudo ocultar su preocupación por el futuro de la adolescente, que pasará mucho tiempo lejos de su familia.

“Te asusta que esté lejos de tu país. Es una chiquita, tiene 18 años, súper inteligente, brillante... Pero una ciudad cosmopolita es una ciudad cosmopolita”, confesó y subrayó que más allá del desempeño académico de la joven, espera que pueda disfrutar de su vida en Europa sin presiones.