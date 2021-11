Marcela Tinayre disparó contra la China Suárez, ex de su hijo Nacho Viale: “Flaca, resolvelo con alguien”

Luego de su llegada a la Argentina, parecía que todo en la vida de Eugenia la China Suárez se iba a calmar, pero en los últimos días Wanda Nara se enteró de un encuentro entre la actriz y Mauro Icardi, y decidió separarse del futbolista.

Al estar nuevamente en el centro de la escena, muchas personas volvieron a opinar sobre el escándalo de las últimas semanas y entre ellos fue Marcela Tinayre quien recordó el vínculo que la actriz mantuvo con su hijo, Nacho Viale.

“Yo no la conozco tanto a la China. La verdad es que no la conozco tanto, ni la sigo ni la tengo”, comenzó Tinayre en medio de una entrevista con Intrusos. “La conocí en un momento en el que ella se acababa de ir de Casi Ángeles”, recordó la hija de Mirtha Legrand sobre este noviazgo que duró nueve años.

“Yo me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Ella se acababa de ir de esa tira y había algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre”, expresó Tinayre a modo de anticipo.

Fue entonces cuando decidió compartir una vieja anécdota acontecida hace diez años en el vecino país: “Todos los días era ‘porque Fulano me sacó, Sultano’... Un día le dije ‘flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Así fue, pero después no la vi mucho más”, contó Marcela y desde el piso los conductores del programa aseguraron que los jovenes “hacían una hermosa pareja”.

Fue en ese momento que la conductora de 71 años contestó sobre las personas a la que Suárez criticaba: “De mi familia no va a decir nada porque sino le pongo un shot en dos minutos. Hablaba de la situación de sus productores, la gente con la que trabajaba”.