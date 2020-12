Marcela Tinayre comentó el incómodo momento que vivió Juanita en vivo

Este sábado 19 de diciembre y luego de nueve largos meses, Mirtha Legrand regresó a su “mesaza” en compañía de Juana Viale, quien estuvo reemplazándola durante todo el año y con su hija Marcela.

Si bien la diva de los almuerzos fue como invitada, se sentó la cabecera de la mesa y coordinó cada detalle como si no hubiera pasado el tiempo.

Casi al final del programa y con la emoción a flor de piel de todas las mujeres de la familia, apareció la hija de Juana Viale, Ámbar De Benedectis y con un enorme ramo de flores sorprendió a su madre que no sabía de la sorpresa.

Consultada por la situación que fue en vivo, este lunes Marcela Tinayre comentó en “LAM” (El Trece): “Mamá dice ´hay, como me hubiese gustado que esté Ambar´. Y Juana mira fuera de cámara y dice ´no sé, no arreglaron nada, qué se yo…´”, comenzó diciendo Marcela, luego agregó: “Yo , hasta ahí, no sabía nada. No abrí la boca, nada. Y me pasan un paper, como sabemos que sucede en el aire, y me dicen: presentá a Ambar. Yo juro que el corazón me hizo esto (se señala el pecho). Entonces, en fracción de segundos pensé: ´no voy a decir Ambar, no voy a decir tu hija, tu biznieta, mi nieta´”, recordó la mamá de Juana.

Luego la conductora relató el inicio de la idea de que la bisnieta de Mirtha estuviera frente a cámaras: “Cuando Nacho me propone hacer esto le dije: ´las familias argentinas, el país, hemos estado muy tocados por pérdidas, por desquicio, por todo lo que pasó con esta cuarentena… Así que vamos a enfocarnos, y lo dije cuando empecé, con la familia argentina y las generaciones. Y ahí me salió que dije ´y ahora, vamos a brindar con la cuarta generación´. Y mamá no entendía por qué decía esto”, contó la mujer.

“A mí me emocionó mucho… Porque Ámbar, que decide ella, porque Nacho le consultó a ella… Ámbar tiene 17 años, chicos. Ámbar maneja, se mueve, decide sus profesiones… Entonces, la llamó y le consultó. Es un homenaje, más que a mamá, era un homenaje a Juana por lo que había trabajado, las horas y todo…”, explicó Tinayre.

“Vi entrar a una niña como la cuarta generación joven de los argentinos. Muy brillante Nacho en no ponerle micrófono, porque no tenía que hablar”, finalizó.

Ángel De Brito escuchó atentamente lo que dijo Marcela y luego consultó acerca de la expresión de enojo de Juana cuando llegó su hija: “A Juana no le gustan las sorpresas, en general, desde chiquita no le gustaban en la vida… Ella se tiene que preparar para eso. Y fue muy emocionante… me miraba fijo a mí, yo no sabía…La sorpresa a Juana la desencajó, no sabía. Y, más, la emoción de ver entrar a su hija. Y súmale todo el programa que había sido de una enorme emoción”, finalizó Tinayre.