¿Marcela Tauro tuvo un romance con Ulises Jaitt?: La periodista respondió a las versiones

Con más tiempo en casa por el positivo de coronavirus, Marcela Tauro aprovechó el aislamiento y se pronunció acerca de los viejos rumores de romance con Ulises Jaitt que resurgieron a raíz de las declaraciones de él.

El hermano de Natacha habló en las últimas horas de las imágenes de 2014 en las que se veía a los periodistas subiendo al mismo taxi. “Fuimos buenos amigos, no voy a decir nada si la otra parte no lo dice. Que cada uno saque sus conclusiones”, dijo en una entrevista con Paparazzi, dando lugar a las especulaciones.

“En su momento me llevaba bien con ella, no se qué pasó que se cortó después de que eso salió a la luz. Después de ahí se ve que no se qué problema habrá tenido, no tuvimos más comunicación y chau. Fuimos buenos amigos, yo le contaba mis problemas y ella los suyos, compartimos varias charlas. Hablamos bastantes cosas. Luego se cortó, no sé qué es lo que pasó”, explicó sobre la relación.

La publicación fue promocionada por la revista en sus redes sociales y fue a partir de una publicación de Instagram que la panelista estalló. “Compinches, ¿y algo más?”, insinuaba la storie, lo que provocó la contundente respuesta de la ex “Intrusos”. “Chicos, ya me cansé que se cuelguen de mí. Basta, hace cuatro años que estoy de novia con @bisiomartin”, escribió, mencionando a Martín Bisio, su pareja.

La periodista desmintió las versiones.

Y apuntando contra el conductor radial, cerró: “Me parece falta de respeto ya. Tengan notas propias. Y más en este momento”.