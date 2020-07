Marcela Tauro, sobre las relaciones amorosas de Nico Cabré: ”Él daña la autoestima”

Hace unos pocos meses, Laurita Fernández y Nicolás Cabré terminaron su noviazgo de casi dos años. Ella se fue de la casa de él en plena cuarentena y confirmó a la prensa que la pareja había llegado a su final en buenos términos.

Sin embargo, el tiempo pasó y una contundente declaración de la bailarina generó impacto en la prensa y en Fantino a la tarde debatieron al respecto.

“Laurita contó cómo sanó el dolor por el fin de su romance con Nicolás Cabré. Ella dice ‘recuperé la autoestima’. Es una frase muy fuerte de Laurita Fernández porque significa que ¿Cabré le había dañado la autoestima? ¿Cabré daña la autoestima?”, comenzó diciendo Alejandro Fantino sin poder terminar el concepto ante la inesperada acotación de Marcela Tauro: “¡Sí (él le dañó la autoestima)!”.

Los talentos ocultos de Laurita Fernández

Viendo a reacción de su compañera, el conductor de cedió la palabra y la panelista fue lapidaria con el actor: “Eso me pareció fuerte. Esto representa a muchas mujeres en la Argentina. Hay muchas mujeres que me escriben, que tuvieron relaciones tóxicas, que quedaron con la autoestima mal, que sienten que no sirven para nada. Y me parece bueno este tema para tratarlo, porque si le pasa a Laurita que es una chica joven y exitosa, con un futuro brillante…”.

Mirando el pasado amoroso de Cabré, Marcela Tauro agregó: “Ella se puso de novia con un señor que ha salido con las mujeres más bellas de la Argentina y con todas terminó mal. Eugenia Tobal también terminó con la autoestima por el piso porque la dejó por la China Suárez. No importa el motivo, puede ser que te dejen por otra mujer o por cómo te traten... Esta es una cosa que se está dando en muchas parejas. Por suerte, Laurita lo pudo sanar y lo pudo contar. Lo tiene superado y ahora tiene la autoestima bien”.