Marcela Tauro reaccionó a la versión de Jorge Rial sobre su salida de “Intrusos”

Con Marcela Tauro trabajando hace ya casi un mes en “Fantino a la tarde” y la explicación que ella había dado, parecía que el conflicto que tuvo con Jorge Rial y que marcó su salida de “Intrusos” ya era cosa del pasado. Pero en la tarde del martes, el conductor reavivó la cuestión al hablar de sus sentimientos sobre la salida de la periodista con la que trabajó durante 17 años.

El periodista aprovechó que en su programa hablaban de la renuncia de Marcela Coronel a “Hay que ver”, luego de discutir con Denise Dumas, para dar su versión. “Todos sabíamos que Marcela tenía, no una amistad, pero sí una relación de conocimiento con Mühlberger. En aquel momento mi decisión fue protegerla de todo eso, no involucrarla, porque hay cierto afecto. Pero también sentí en ese momento que había gente del lado de Mühlberger que la estaba presionando”, comenzó diciendo Rial.

“Lo vi al aire y por eso en ese momento le pido la fuente porque sentí que a ella la habían puesto entre la espada y la pared de una manera que a mí no me gustaba. Fue por ella, porque la ponían en un lugar difícil”, argumentó sobre el incómodo momento que se vio al aire en el mes de mayo.

Lejos del resentimiento, Jorge aseguró: “Yo la conozco mucho, es una gran mina y lamento mucho que se haya ido. Con lo buena que es, la note al aire en ese momento presionada. No era para que me diga la fuente, porque yo respeto la fuente de los colegas. Sabía que se estaban abusando de lo buena que es Marcela y a mí me dio bronca. Hubo una pequeña discusión que fue solamente eso”.

Por su parte, Marcela reaccionó a las palabras de su ex jefe a través de las redes sociales. Es que su colega Laura Ubfal la etiquetó en una publicación y ella decidió repostearla, aunque sin agregar palabra.

“Habló sobre la salida de Marcela Tauro Jorge Rial”, escribió Ubfal en una storie de Instagram, junto a un collage de ambos. La ahora compañera de Alejandro Fantino publicó en su perfil el contenido, aunque su reacción fue el silencio.