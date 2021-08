Marcela Tauro “destrozó” a Gladys ‘La Bomba’ Tucumana porque no para de coquetear con Alex Caniggia

Con ánimos de recambio, Gustavo Sofovich invitó a Gladys la Bomba Tucumana y a Alex Caniggia a sumarse al ciclo de América “Polémica en el Bar”.

El ciclo a cargo de Mariano Iúdica cuenta con panelistas de miradas heterogéneas que suman al programa haciéndolo pluralista en posturas y opiniones.

Este jueves, Alex Caniggia sorprendió a sus compañeros con un extravagante look y al llegar manifestó: “Tengo demasiada facha”, dijo Alex. Muy atento a los colores elegidos por el influencer y la cantante de cumbia, Iúdica no dudó en decir: “Y el plano de los dos compuesto, amarillo y fucsia, explota por el aire”.

Rápido de reflejos, el hermano de Charlotte Caniggia se acercó a la rubia y ella dijo: “Explotamos juntos”.

Ante esta situación, Marcela Tauro que también es parte del equipo estable del programa comentó: “Esta pareja es rara. A ella le gustó. Acá se arma un touch and go. ¡Pará de copiarme, Gladys! ¡La única que sale con un pendejo soy yo! Igual, te dejo”, dijo la ex Intrusos acerca de su relación con Martín Bisio, su joven novio de hace varios años.

De inmediato Gladys contestó: “Yo salí antes que vos con jovencitos. Podemos tener con Alex hasta una pareja estable”, cerró pícara la cantante.