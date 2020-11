Este fin de semana Marcela Kloosterboer estuvo invitada al programa de Telefé “PH Podemos Hablar” y, junto a otras figuras invitadas, la actriz no dudó en contar una incómoda situación en el “Punto de Encuentro”.

La pregunta del conductor fue si alguno de los invitados había revisado un celular ajeno, y en ese momento Kloosterboer dio un paso al frente y comentó: “Cuando vi algo medio extraño me pasó de ir, revisar y confirmarlo. Y bueno, quilombo a las dos de la mañana. Me pasó de revisar y encontrar”, recordó la actriz en referencia al engeño que sufrió de parte de un ex novio.

También la reconocida actriz dijo que fue muy celosa pero, que con el paso del tiempo su forma de ser se calmó y ahora es una mujer más segura en su matrimonio con Fernando Sieling.

Sobre su descubrimiento en el celular de aquel viejo amor, Marcela agregó: “Lo confirmé. Tenía una charla con una chica, había llamados. Llamé para confirmar quién era, me atendió y encima era una que yo conocía. Llamé por privado para ver si era su voz, y sí, era ella”, recordó y agregó: “Así que agarré mis cosas y me fui”.

En ese momento Kusnetzoff consultó si el ex intentó explicar algo: “Sí, pero era inexplicable” dijo la actriz riendo.