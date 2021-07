Marcela Feudale se alejó de la televisión y comenzó un nuevo proyecto laboral

Tras haber pospuesto su vuelta a “Showmatch” y luego de vacunarse contra el coronavirus, Marcela Feudale decidió emprender su propio camino fuera de los medios de comunicación y se centró en una actividad que le enseñaron tanto su abuela como su madre: tejer.

En diálogo con TN, la locutora manifestó: “Me dieron ganas de tejer un suéter así que llamé a una lanera que te llevaba las cosas a domicilio. Resultó ser amigo de Larry (de Clay) y me trajo más cantidad de la que yo necesitaba así que me hice un saco también. Quedaron tan bien que me dieron ganas de seguir tejiendo”, relató Feudale cobre esta actividad que la unió a un antiguo compañero de trabajo.

“Si bien empecé a hacerlo porque me entretenía y me despejaba en medio de tanto lío, lo tomé como algo profesional”. Tal es así, que Marcela decidió dedicarse de llenó a la actividad y comenzó un emprendimiento a través de la cuenta de Instagram, donde publica sus creaciones.

Sobre este emprendimiento aseguró: “Me parece que tiene algo de calidez y de entorno familiar que me gusta mucho. Es un arte ancestral. Voy a sacar solo dos o tres modelos para poder hacer distintos talles. Y después voy a dedicarme a hacer ruanas, bufandas, pie de cama, almohadones y cosas que no necesitan medidas ni talles y que no son complejos a la hora de vender”.

SU RENUNCIA A SHOWMATCH

En el mes de mayo, la Enana en su ciclo radial “Feudale Café”, que se emite por Radio Cielo (FM 103.5) de lunes a viernes de 9 a 13, narró por qué tomó la drástica decisión de renunciar al exitoso show conducido por Marcelo Tinelli: “Lo llamé y le dije que presentaba mi renuncia, no porque quisiera irme del programa, sino por el riesgo que implicaba exponerme al contacto con mucha gente en un estudio de televisión sin estar vacunada todavía”.

Esta decisión significó ponerle fin a un vinculo que duró 27 años junto al conductor, quien le dio una respuesta entendible y le aseguró que va a esperarla: “Vos vení cuando quieras, tu lugar no te lo va a sacar nadie”.

Aunque Marcela ya está vacunada contra el Covid, todavía no apareció por los pasillos de La Flia y al parecer tendría la mente puesta en esta nueva ocupación.