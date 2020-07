Malos recuerdos: Lucas Bertero reveló que salió con Piquín y que fue una pésima experiencia

La cuarentena dio lugar a que muchas figuras se animaran a contar sus secretos más privados y así fue el Lucas Bertero confesó haber salido alguna vez con Hernán Piquín y haberla pasado muy mal.

“Nunca lo hablé a esto, es la primera vez que me lo preguntan. Sabía que algunos compañeros periodistas del espectáculo estaban al tanto, pero nunca me lo preguntaron al aire o en una nota”, dijo el periodista al portal Primicias Ya.

“Lo conozco hace mucho tiempo a Piquín, se podría decir que lo conozco íntimamente… Pero debut y despedida. Lo conocí hace 8 ó 9 años”, comentó Lucas.

Sobre cómo se conocieron, el periodista comentó que ambos no estaban en pareja y ahí se dio la oportunidad para salir: “Yo soy mucho de la energía y él tiene una energía muy oscura, demasiado oscura. No tengo un buen recuerdo”, manifestó polémico.

“Lo vi una sola vez y eso me bastó. Después cuando me lo he cruzado profesionalmente o me ha tocado llamarlo para algún programa que he trabajado se hace como el que no me conoce… como un ninguneo y digo ‘este pibe está mal’”, confesó molesto.

Bertero también se refirió al manejo de Piquín cuando Noelia Pompa fue su compañera del Bailando y comenzó a ser popular y a ganarle en protagonismo: “No es una persona fácil y no lo digo yo únicamente, lo dicen varios. Y este rumor del romance, está instalado por él y no por mí, siempre fue de llevar y traer. En fin, fue una experiencia más que quedará en el olvido”, cerró.