Maju Lozano se quebró por la acusación de Susana Roccasalvo contra Lío Pecoraro: “Me duele que me jueguen por atrás”

En la jornada del martes, se destapó un verdadero escándalo entre los periodistas de El Nueve. Es Susana Roccasalvo había efectuado una denuncia por “hostigamiento y amenazas” ante la Justicia de la Ciudad, alegando que recibía constantes llamados a su celular, lo que le impedía salir al aire en “Implacables”. Tras la investigación a cargo de la división de delitos cibernéticos se descubrió que el teléfono desde el que se hacían pertenecía a su colega y compañero de canal, Lío Pecoraro.

Luego de enterarse por la tele de la acusación, el periodista que se desempeña como panelista en “Todas las tardes” hizo su descargo sobre el tema. Pero no fue el único en hablar, Maju Lozano defendió a su compañero y hasta terminó con los ojos llenos de lágrimas por la “traición” de Roccasalvo.

Además de sorprender al contar que su hijo de 8 años está aislado por un posible contagio de coronavirus, Maju disparó: “Me hubiera encantado enterarme que iban a hablar mal de un compañero mío, quien es hoy mi mano derecha, además de un amigo. Porque soy una persona tremendamente respetuosa, cosa que evidentemente escasea”.

Antes de darle la palabra a Pecoraro, la conductora apuntó contra la producción de “Confrontados”, a cargo de Gustavo Hoyle, donde estuvo hablando Susana, justo antes de que ellos salieran al aire: “Me hubiese encantado que levanten el teléfono para decirme que iban a reventar a trompadas a un compañero de mi equipo. Tal vez en otro mundo, donde la gente es honesta y tiene códigos”.

Luego de que el periodista diera su versión de los hechos, diciendo que fueron “dos llamadas” para “pasarle información” a su colega, sin amenazas ni hostigamiento, Lozano intentó cerrar el tema, pero no pudo contener su enojo.

“Yo no salgo a dar explicaciones de nada. Somos personas a las que la vida no se nos va en un trabajo, porque somos otra cosa. Cuando tenemos un problema con alguien y nos pasa algo, como somos gente de bien y no hay culo sucio, se levanta el teléfono y se pregunta”, dijo.

Un tanto más reflexiva, agregó: “Me parece que tenemos que volver a la sinceridad, a poder mirarnos a los ojos y a volver a hablarnos con amor. Es un momento muy delicado, donde hay mucha gente que la está pasando tremendo. Hoy hay que poner el foco en otra cosa, en cuidar a las personas”.

“Lo que más daría en la vida es estar aunque sea en la puerta, atrás del vidrio, con Joaco. Que gracias a Dios está bien, porque es un niñito sano. Con su papá, a quien adoro, que también está muy bien, que ya ha pasado lo peor porque estuvo con mucha fiebre. Y no lo he comentado al aire porque me parecía que era una situación personal e innecesaria”, sostuvo y explicó que sacó el tema porque ella no estuvo con el pequeño el pasado viernes por haberle dado una nota al programa de Roccasalvo, quien ya sabía de la denuncia a su compañero y no le dijo nada.

Con la voz entrecortada, aseguró: “Yo me rompí el culo para ganarme este lugar. Porque la gente que me conoce sabe las cosas que he pasado para tener un lugar en la televisión. Entonces, a mí me duele que me jueguen mal. Me duele que me jueguen por atrás. Porque yo no hago esas cosas”.

“Vamos a ver qué dice la Justicia, porque cuando llegue el momento se verá qué es lo que pasa. Confío en Lío. Y si así no fuere, lo veremos. Pero a mí me parece que es un momento para dejarnos de boludeces. La vida es otra cosa, chicos. Las cosas importante son otras. De verdad”, cerró el tema.