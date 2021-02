Maju Lozano confesó que sufre fantosmia como consecuencia del Covid: qué es y a quiénes afecta

Con una ola creciente de contagios de Covid 19 en Argentina y, sobre todo, en los medios de comunicación Maju Lozano se refirió al tema y, en la charla con el profesional invitado Dr. Guillermo Capuya, relató qué siente a cuatro meses de haber padecido la enfermedad mundial.

En el programa “Todas las Tardes” (El Nueve) la conductora, sus panelistas y el invitado hablaron del tema y el profesional comentó: “Se calcula que entre el 10% y el 15% de los pacientes tienen todavía algunos signos o síntomas a largo plazo, aunque no se sabe todavía cuánto. Lo más común que suceda después del alta epidemiológica es la fatiga, el cansancio”, comenzó diciendo el médico.

En ese momento Lozano dijo: “Yo los llamo ‘días covid’ a esos días en que no sabés por qué pero no tenés aire, es horrible, pocas cosas más desesperantes que la falta de aire”.

Luego el especialista se refirió a la falta persistente de olfato y Maju sumó: “No lo tengo, no volvió, de hecho esta gente no se baña y yo ni me entero”, dijo divertida y luego agregó: “Tengo como... algunas cosas huelo y otras no. Por ejemplo, las flores, el café, no lo huelo, el alcohol y los perfumes tampoco, estoy casi en cero, es como un olfato selectivo”.

Luego del detalle de la conductora Capuya agregó: “Inclusive hay gente que tiene fantosmias, que huele olores que no existen. Es una alucinación olfativa; por ejemplo, se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida”, dijo ante la mirada asombrada de la conductora. “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté mirando porque me dijo que estaba loca, y cuando le dije que el agua tenía olor a yerba, en mi casa la gente se hace un lado, Joaquín se quería cambiar el nombre”, exclamó sobresaltada.

“No estoy loca, le quiero mandar un beso a mi psiquiatra también porque él estaba preocupadísimo, ¡no me suban la medicación, tengo fantosmia!”, finalizó.