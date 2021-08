Madalena Cullen, la participante de “La Voz Argentina” que realizó un gran gesto y emocionó a los Montaner

En la noche del miércoles en “La Voz Argentina” se produjo uno de las batallas más duras del certamen, al enfrentarse Magdalena Cullen contra Johana Vera, en un duelo de canto con guitarras, que le hizo difícil la decisión final a la jefa de equipo, Soledad Pastorutti.

“Nos llevamos bien”, aseguró Magdalena cuando los lideres de Miranda le elogiaron el entusiasmo de ambas al cantar. “Las batallas me las imagino nosotras divirtiéndonos porque disfrutamos mucho cantar”, contestó una muy feliz Johana.

Las participantes interpretaron “Zamba de amor en vuelo”. Por su gran talento para el folclore, la decisión de La Sole fue muy difícil. Además, estuvo el condimento de que el dúo se mostró desde el comienzo muy cercanas, advirtiendo que habían forjado una amistad.

Al finalizar la batalla, Ricardo Montaner fue el primero en darle su devolución: “La zamba me produce una emoción muy especial. Durante toda la canción estuve con escalofríos, estoy emocionado y sería injusto que me refiriera a alguna de las dos”. “Tienen unas voces con madurez enorme, con mucho peso y mucha personalidad, las super felicito”, observó Lali Espósito. “Se Sintió como un espectáculo que llevan año haciéndolo juntas”, expresó Ricky.

Tras muchas dudas, La Sole se decidió por Johana, pero al perder, Magdalena se mostró muy feliz por su amiga. “¡Sí!” gritó y sonrió. Al instante tanto Ricardo como Mau y Ricky pulsaron el botón rojo para “robarse” a la participante.

“Te voy a decir la verdad. Eres increíble, cantas increíble. Pero lo que para mi más te hace una gran artista es tu corazón. Y yo quiero tener ese corazón en nuestro equipo. Para nosotros va a ser un privilegio enorme aprender de ese corazón”, argumentó el dúo de hermanos.

Magdalena se puso muy contenta por su compañera aunque ella haya perdido en la batalla. captura

“Me mató”, respondió Magdalena, muy sorprendida. Luego, Ricardo halagó su personalidad y talento, y luego, con muchas ganas de quedarse con ella, lanzó una de las frases más fuertes del show: “Efectivamente Mau y Ricky quieren tenerte en su equipo, yo te quiero tener en mi familia”.

“La va a casar con otro de sus hijos así es parte de la familia”, bromeó Lali. Pero la joven finalmente tomó una decisión: “Es un lujo escuchar cosas así, le hacen bien a uno. Creo que hoy me voy con los chicos” y ante la cara de asombro del jefe de familia, ella lo miró y le pidió perdón.

La reacción de la joven no pasó desapercibida para los usuarios de Twitter, que no pudieron evitar comparar la reacción de Cullen con la de Jessica Amicucci, quien en la gala del martes arremetió contra la mendocina Esperanza Careri y la acusó de no querer participar de los ensayos.