Luli Fernández habló sobre los rumores que vinculan a su cuñado con Nicole Neumann

Hace algunas semanas y luego de un vivo en las redes sociales, comenzaron a correr los rumores de romance entre Nicole Neumann y el abogado Rafael Cúneo Libarona.

Los excesivos halagos y los comentarios referidos a conocerse anteriormente despertaron las dudas de los usuarios de Instagram y fue Pilar Smith quien contó en El Espectador (CNN Radio) quien casi confirmó la relación.

Como era de esperar Nicole Neumann negó estos rumores pero Luli Fernández, la cuñada de Rafael dio su versión de los hechos: “Se habló en un momento muy doloroso para nosotros. Mi suegro falleció hace tres semanas y coincidió con todo eso. Lamentablemente desconocemos el origen del rumor que se echó a correr. No era tiempo para estar hablando de eso”, dijo la ex panelista de Alejandro Fantino.

Luego agregó: “Estábamos en pleno duelo. Hay tiempos para echar a correr rumores, y creo que no era el tiempo. Yo creo que fue un rumor intencional. Rafa no tenía intención de que esto suceda, por supuesto que se conocen pero no están en una relación”, finalizó.