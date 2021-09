Luli Fernández bancó a Mica Viciconte en el conflicto con Nicole Neumann: “Siempre tan clara”

Luego del festejo de la comunión de Allegra, la hija del medio de Nicole Neumann y Fabián Cubero, en el que parecía que reinaba la armonía, Mica Viciconte dejó en claro que su relación con la top model sigue siendo mala.

Y lejos de dar por terminada su eterna pelea, decidió hacer un descargo en sus redes sociales para destacar el apoyo de su pareja luego de años de acusaciones cruzadas. “Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja @fabiancuberooficial a pesar de las críticas por cierto ‘rol’ que ocupo”, empezó la ex Combate.

“Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas. Decido dar amor a las personas que me acompañan y me dan amor de la misma forma porque la reciprocidad es una de las cosas que más valoro. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también”, continuó.

Luli Fernández bancó a Mica Viciconte.

Además, destacó que “Poroto” es buen padre, que está pendiente de su familia y que tiene “las prioridades claras” y que no necesita casarse para ser consciente del amor que se tienen. “El tiempo pone a cada uno en su lugar”, sentenció la rubia y cosechó miles de “likes” y mensajes de apoyo, entre los que se destacaba el de Luli Fernández.

“¡Bella sos! ¡Siempre tan clara!”, escribió la modelo, que justamente es colega de Nicole y se la ha cruzada en más de una pasarela, pero más allá de si tiene o no buena relación con “Niki”, sabe lo que es ensamblar una familia porque su marido, Cristián Cúneo Libarona, tiene 4 hijos de un matrimonio anterior.