Luisana Lopilato reveló el rol fundamental de Romina Yan en su historia de amor con Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron en marzo 10 años de casados y Romina Yan tuvo mucho que ver en la historia de amor de la actriz y el cantante canadiense. Si bien los detalles de su romance son conocidos, la artista no había revelado hasta el momento el lugar importante que ocupó la hija de Cris Morena para que ellos se conocieran.

Luisana conoció a Romina Yan en Chiquititas y nunca imaginó lo importante que iba a ser ella para su vida. “Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy”.

Luisana Lopilato y Michael Bublé. Gentileza.

Lopilato contó en el programa de Jey Mammón que fue la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich quien la empujó de alguna forma a llamar la atención del cantante, ya que Romina había notado que él la miraba desde el escenario.

“Ella todo el tiempo me decía: ‘parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’. Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada”.