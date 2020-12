Luisa Albinoni contó que perdió un bebé a los 19 años y en su dolor hizo una terrible confesión

Desde su ingreso al “Cantando por un Sueño” (El Trece) en reemplazo de Carmen Barbieri, Luisa Albinoni no deja de sorprender en cada gala.

Esta semana la rubia debió interpretar la canción “Ghost” junto a su compañero Lautaro y luego de cantarla la emoción que embargó a la actriz sorprendió a los presentes y televidentes.

Debido a la diferencia de edad, Albinoni interpretó la canción en el lugar de una madre y su hijo. Sorprendida por las lágrimas de la participante, Karina La Princesita le preguntó sobre sus sentimientos y Luisa explicó que había perdido un bebé cuando tenía 19 años.

Este jueves Luisa se comunicó con “LAM” (El Trece) y contó un poco más de la dura historia de su vida: “No lo voy a superar nunca. Creo que me equivoqué al elegir ese tema. Me movió cosas que me descolocaron y me sacaron del lugar”, comenzó diciendo.

La actriz contó que le dijeron que su hijo había muerto, pero con la dictadura en ese momento ella siempre dudó de lo que sucedió: “El nene nació durante la dictadura. Siempre te queda la duda de si murió o no está (en referencia a una posible desaparición). A mí me dijeron que murió. Es posible igual porque yo había tenido problemas con mi tipo de sangre. Siempre me quedó la duda de si nació con vida”, comentó.

Luego se refirió a que su marido no quiso hablar del tema y hoy ya no está para preguntarle: “Él pensaba que era un tema que me causaba mucho dolor pero yo quería saber”.

Ahora, Albinoni disfruta de su hija adoptiva Verónica: “Hice todo muy legal con su adopción porque temía que a alguna mamá le pudieran haber robado a su bebé. Mi hija es lo más lindo que tengo”, finalizó.