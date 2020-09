Luis Novaresio y un detalle importantísimo de su boda con Braulio Bauab

Luis Novaresio y Braulio Bauab ya están listos para dar el “sí”; la pandemia demoró un poco el paso pero la unión se realizará. En plena pandemia, la pareja se comprometió con una celebración para ellos dos solos en su departamento y ahora, van por un nuevo paso.

El conductor de “Animales sueltos” habló con Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina” y detalló algunos puntos de su inminente unión con el empresario judío: “Tenemos pensado una rabina, que es Silvina Chemen. Yo la conocí por Infobae, que es una rabina fenomenal. Me atrapa que sea una mujer rabina”.

“¿Por qué el rito judío? Si bien Braulio no es practicante es muy respetuoso de su familia y es muy respetuoso de la tradición judía”, sumó y precisó: “Y decime si hay una fiesta más divertida que una fiesta judía!”.

Y sobre el casamiento en sí, Luis aseguró: “Es graciosísimo porque Braulio y yo estamos originalmente en contra del matrimonio, nos parece una institución caduca, pasada de moda. Pero bueno, personalmente decidí casarme porque encontré a la persona ideal y el casamiento es un acto social de festejo que uno comparte”.

Respecto a la relación que mantiene con Vera, la hija de su pareja con su amiga Virginia bajo la modalidad de coparentalidad, Novaresio admitió: “Virginia es una madre fenomenal y ellos habilitaron a que yo me incorpore a la vida de Vera. Empezamos diciendo ‘padrastro’ y hace cuatro días en el jardín le preguntaron por su familia y dijo ‘mi papá, mi mamá y mi Luis’. Tío no soy, claramente. Padre tampoco soy. Yo soy su Luis”.

A lo largo de la charla, Catalina le consultó sobre cómo tomó su mamá su homosexualidad: “Antes de Braulio, tuve una larga pareja en Rosario y mi vieja tenía un trato cotidiano normal, y no de alguien que es un amigo. Yo durante mucho tiempo era muy de juzgar y siempre digo que uno hace lo que puede. Yo sentí muchas veces, en silencio, que mi vieja estaba conmigo. Y en sus gestos implícitos, en sus gestos de cómo me trataba, y cómo trató a quienes estuvieron cerca mío, me acompañó siempre”.

Sobre la posibilidad de ser padre, Luis contestó: “Yo dije que nunca iba a estar hablando en un medio de mi homosexualidad, y acá estoy. Dije que nunca en mi vida me iba a casar, y acá estoy. Entonces, cada vez que digo sí o no, la vida me contradice”.