Luis Novaresio y Braulio Bauab se casaron y lo festejarán con un evento virtual

Luis Novaresio y Braulio Bauad sorprendieron a todos al anunciar que se casaron para así sellar su amor y celebrar los 11 años de la sanción del matrimonio igualitario. La pareja debió reprogramar su casamiento por la pandemia del coronavirus. Un tiempo de espera que terminó hoy cuando ambos llegaron al Registro Civil junto con la hija del empresario que se llama Vera.

Luis Novaresio y Braulio dieron el sí. Web | Foto:Web

Para sellar su amor la pareja eligió usar ponchos y trajes. “Estamos mu felices”, dijo Luis a Debo decir. Sobre la especial fecha de su unión Novaresio aclaró que se trató sólo de suerte: “Nos dieron un par de opciones y dijimos el 15 de julio sin tener la menor idea”.

La fiesta postergada y la opción virtual

Hace unos meses, la pareja debió poner en pausa la boda pero no aguantaron su deseo de festejar su relación y recurrieron a la virtualidad para hacerlo. Sin embargo su sueño de hacer “un fiestón” con invitados famosos y familiares quedó programado para marzo del 2022.

El periodista y conductor de “Debo Decir” contó su plan a futuro ya que esperará a que la situación sanitaria mejore para poder celebrar con un evento con invitados en persona. “Estamos viendo qué pasa con la historia de la pandemia... Uno nunca sabe.... Creo que marzo del año que viene es una buena fecha”, le confió a Susana Roccasalvo en una entrevista.

“Quiero fiesta. Así que el casamiento será en cuanto se pueda hacer. Ojalá se pueda. Si no llueve, me gustaría en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. Pero nunca sé cuándo es que llueve. Así que cuando no llueva será”, precisó.

Pero antes de ese gran plan, la pareja que se comprometió en septiembre de 2020, hizo un video en el que anunciaron su casamiento virtual. “El corona cambió un montón de cosas incluso que estemos haciendo este video ¿para qué?”, aclaró Novaresio en el clip que publicó Primicias Ya.

A lo que Braulio sumó: “Para contarte que nos vamos a casar y, si bien nos encantaría hacer una mega fiesta e invitarte y no podemos, entonces...”. “Vamos hacer una fiesta virtual el próximo jueves, después va el link, pero te esperamos ahí”, completa Luis.

Antes, en una entrevista con Marcela Tinayre, Luis dio muchos indicios de este casamiento por civil sorpresa.