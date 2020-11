Después de tantos meses sin poder trabajar a causa de la pandemia, varios actores volvieron a las tablas. Uno de ellos fue Luis Brandoni, quién estrenó “El acompañamiento” en el Multiteatro y expresó toda su felicidad en una charla con el programa Confrontados. “¡Volvimos! De 417 butacas podemos usar 122 y en las filas pares pero a la gente le gustó el espectáculo”, sostuvo el intérprete.

Luego, aclaró que se modificó la duración de los contratos: “Históricamente firmábamos por dos meses y si el espectáculo andaba bien, se prorrogaba. Ahora se propone hacer contratos más breves, por si se desbarata el espectáculo. Van a ser de una o dos semanas y se va a ir renovando. Hay obras que no se van a estrenar este año porque hay más gente y se corre el riesgo que alguien se contagie y haya que bajar el telón”.

Sobre la fantasía de que los actores tienen un buen pasar, el actor señaló: “Los actores y actrices exitosas tienen casa de veraneo y salen en las revistas y visten muy bien, pero la mayoría no están en esas condiciones y hay músicos, gente de circo, bailarines que la pasaron muy mal. Espero que volvamos todos pronto”. Luego, Brandoni se enojó cuando la conductora Marina Calabró le preguntó si la Asociación Argentina de Actores había estado presente. “Yo me desafilié de la asociación kirchnerista de actores porque no me representa”.

Luis Brandoni también se refirió a las vacunas del Covid-19. “Que haya varias vacunas es interesante, es importante. Detrás de esto hay un negocio monumental pero eso me preocupa menos que la discusión de si me vacuno o no. Nadie se cuestionaba eso antes. Te enchufaban la vacuna y se acabó. ¿A quien se lo ocurre no dársela? Tiene que ser obligatoria y yo me voy a vacunar, claro”, señaló y contó que en estos nueve meses de aislamiento no sintió miedo: “Me pasaron muchas cosas en la vida y me vi obligado a perder el miedo y felizmente no lo volví a encontrar”.

En el cierre de la entrevista el actor habló de sus proyectos para el próximo año: una miniserie sobre libros de Gastón Duprat y Mariano Cohn. “Hace años que se hace poca ficción. Sin ir más lejos hace 20 años que en este canal (en referencia a elnueve) no hay un programas con actores”, acusó. Y aplaudió a Gastón Sofritti y Peter Lanzani que formaron ACTA (Asociación Civil de Trabajadores del Arte). “Me parece bien que se muevan porque cuando yo era joven hice lo mismo”.

Y rememoró la comedia que hizo en los 90, con Ricardo Darín, Mi cuñado. “Me gustaría que se hiciera en teatro porque fue una comedia bárbara y seguiría gustando. Pero sería cruel porque me dirían ‘¡Hay qué joven que está!’”, bromeó, antes de lanzar una acusación. Según el actor, se borraron los capítulos de la exitosa ficción Buscavidas, que hizo en el viajo Canal 13. “Me hubiese gustado que la repitieran, pero alguien en Canal 13 mandó a borrar los157 capítulos. Es llamativo porque tienen Volver para pasar programas repetidos. Alguien está interesado en que no se vuelvan a ver”.