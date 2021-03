Luis Brandoni contó que sufrió un insólito robo: “‘ Me pidió el reloj y antes de irse me empezó a decir diálogos de películas que sabía de memoria”

Luis Brandoni pasó por el programa de Jey Mammon y, entre otras anécdotas, relató que sufrió un insólito robo a mano armada por parte de un fanático de él que mientras le sacaba las cosas le decía diálogos de sus películas.

“Yo estaba en la sala de espera de un médico amigo que estaba atendiendo una paciente. Sonó timbre. La secretaria fue hasta la puerta. Entró un señor y se puso al lado mío. Me dijo: ‘Parate’. Y me mostró la chapa de Policía. Me dijo: ‘Soy hincha tuyo’”, comenzó relatando el actor .

Luego el malviviente le mostró disimuladamente que portaba un arma. “Sacó una cadena a una señora. Yo tenía un reloj que valía y me dijo: ‘Dame el Rolex’. Y antes de irse me empezó a decir diálogos de películas que sabía de memoria”, agregó Brandoni.

Después, con un cambio de tópico radical y en relación al Día de la Memoria , día que se cumple un nuevo aniversario del último golpe militar en 1976, aseguró que tuvo que exiliarse y que estuvo detenido en un centro clandestino. “Me exilié en el 74 por una amenaza de la triple AAA, gobierno peronista”.